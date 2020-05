Quello avvenuto qualche giorno fa è un ritrovamento di soldi che mai potrà capitare a nessuno tra noi. La scena è talmente incredibile da essere in un film.

Un ritrovamento di soldi decisamente eclatante e tipico soltanto di certi film o telefilm di azione è avvenuto qualche giorno fa. Il tutto è avvenuto in una località della Virginia, negli Stati Uniti.

Una coppia stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro, a bordo del loro furgone. All’improvviso l’uomo alla guida, un certo David Schantz, ha stoppato il veicolo perché c’era un sacco della spazzatura che ostacolava il suo percorso. Con somma sorpresa sia dell’uomo che di Emily, la sua compagna, all’interno c’era un mucchio di soldi. All’incirca un milione di dollari. Nella busta erano stipate due borse imbottite di banconote. Erano posizionate in mezzo alla strada e lui e la donna erano scesi dal furgone per spostare quel sacco che creava problemi alla viabilità. Proprio in quel momento si sono accorti del prezioso contenuto. Hanno individuato anche una etichetta con su la scritta ‘Cassa di sicurezza’, come confermato da Emily alla stampa locale.

Ritrovamento di soldi, i due hanno subito denunciato la cosa

Per nulla tentati dall’intascare quel denaro, i due hanno scelto subito di denunciare l’insolito ritrovamento di soldi. E così la polizia del posto ha ricevuto la loro chiamata, intervenendo subito. Sulle prime si pensa che le banconote fossero in viaggio su un mezzo di sicurezza del servizio delle poste e che fosse indirizzato ad una banca. Per qualche motivo però il sacco che conteneva tutti quei soldi deve essere caduto senza che nessuno se ne accorgesse.

