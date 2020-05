OnePlus 8 Pro, disattivato sensore della fotocamera: il motivo

Una modifica importante per le fotocamere OnePlus8 Pro disattivando il sensore in grado di guardare all’interno di tessuti e non solo

Nuovo cambiamento per quanto riguarda le fotocamere della OnePlus 8 Pro. La società ha svelato di aver disattivato per il momento il sensore in grado di dare l’effetto particolare nel vedere attraverso oggetti e tessuti. La funzione che si chiama “Color Filter” è usata in maniera specifica dalla fotocamera dello OnePlus 8 Pro, che riesce a vedere attraverso alcuni tipi di plastiche ma anche alcuni tessuti. Si tratta nello specifico di un sensore da 5 MP dedicato alla Color Filter Camera, in grado di utilizzare la sua sensibilità alla luce infrarossa per realizzare scatti con una combinazione della luce visibile.

OnePlus 8 Pro, le novità sul sensore

Le persone hanno scoperto come, attraverso la Color Filter Camera, sia possibile guardare attraverso gli oggetti, soprattutto quelli neri o realizzati in un determinato materiale plastico. Una sorta di “visione a raggi X” che riusciva anche a vedere attraverso tipi di tessuto. Infine, OnePlus ha specificato sulla piattaforma cinese di microblogging per svelare che l’obiettivo della camera non era quello di vedere attraverso i vestiti delle persone. Con un un aggiornamento software ha deciso di disabilitare la funzione.