Oggi in tv – Uomini e donne, Sammy infuriato con Giovanna Abate

Appuntamento da non perdere oggi, mercoledì 20 maggio, su Canale5 con una nuova puntata di Uomini e Donne: ecco le anticipazioni di oggi

Oggi, mercoledì 20 maggio 2020, tornerà l’appuntamento con Uomini e Donne in onda su Canale5. Durante la puntata ci sarà Giovanna Abate: Maria De Filippi le comunicherà che è tornato a corteggiarla Alessandro Graziani. L’ex tentatore di Serena Enardu deciderà di dare una nuova possibilità alla tronista romana mettendo in mostra tutto il suo carattere. Inoltre, la 26enne dovrà anche valutare Sammy Hassan, furioso dopo gli ultimi confronti con la giovane.

Oggi in tv – Uomini e donne, le anticipazioni

Il corteggiatore, Sammy Hassan, sarà molto arrabbiato sfogandosi così con Giovanna Abate dopo le accuse ricevute. Subito bloccherà Giovanna prendendo la parola: “Adesso parlo io”. Sammy dirà anche qualcosa ad Alessandro Graziani: al centro della puntata odierna ci saranno anche Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Il corteggiatore della 70enne rivelerà di non essere fidanzato con Gemma e di sentirsi libero di frequentare anche altre dame. Infine, tornerà anche Pamela Barretta. La dama dirà qualcosa a riguardo di Enzo Capo, mentre il cavaliere non si presenterà in puntata: “Credo che da parte sua sia finita”. Infine, Pamela ballerà a sorpresa con Nicola Vivarelli.