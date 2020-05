Marcello Di Manna: chi è il cantante delle poesie di Giacomo Leopardi

Chi è il cantante per passione e avvocato di professione Marcello Di Manna, cantore delle poesie di Giacomo Leopardi e protagonista in tv.

Arriva dal Cilento, Marcello Di Manna, avvocato di professione e cantante per passione, che ha una sua peculiarità: qualche anno fa, ha inciso un album contenente poesie di Giacomo Leopardi messe in musica e interpretate.

Questa sua passione per Leopardi lo ha portato a esibirsi in televisione, prima a Tu si que vales e nei primi mesi del 2020 ad Avanti un altro, sempre su Canale 5. In quest’ultima occasione, ha cantato Alla Luna e L’Infinito.

Il cantore di Leopardi: chi è Marcello Di Manna

Marcello Di Manna viene invitato a manifestazioni letterarie in tutta la penisola, riscuotendo grande successo, e anche Recanati – città natale del grande poeta – lo ha voluto ospite di alcuni eventi celebrativi. L’avvocato salernitano nel 2014 si è presentato agli Stati Generali della Lingua Italiana di Firenze per raccontare il suo progetto musicale.

In quell’occasione, in un’intervista, ha spiegato che la sua passione per Leopardi comincia da piccolo, quando a 12 anni studia a scuola la poesia ‘L’infinito’ e in quel momento decide di metterla in musica. L’avvocato-musicista ha rivisitato ben 24 poesie di Giacomo Leopardi in una versione pop-rock, molto moderna, diventando una sorta di vero e proprio cantore del poeta recanatese.