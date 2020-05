Loredana Lecciso ha voluto festeggiare il compleanno di Al Bano in modo molto semplice ma insolito: ecco la sua affettuosa dedica.

Oggi, 20 maggio, Al Bano spegne ben 77 candeline tutte all’insegna della musica, del cinema e del gossip. E la sua ritrovata compagna Loredana Lecciso ha voluto dedicargli auguri molto speciali sui social. Come noto, la showgirl ha ritrovato un certo equilibrio e una relativa stabilità dopo essere tornata a Cellino San Marco per ricominciare la sua relazione con il cantautore pugliese. I suoi auguri – molto semplici ma anche insoliti – sono la conferma che i due si amano come e più di prima.

La dedica di Loredana Lecciso al suo ritrovato amore

Loredana Lecciso ha lasciato ad Al Bano un dolcissimo messaggio sul suo profilo social. “Buon compleanno Al”, con tre cuori rossi a completare la didascalia di una foto che li ritrae insieme super sorridenti nella tenuta di Cellino San Marco. Tra i tanti commenti entusiasti dei followers della coppia è spuntato anche quello di una giornalista di razza come Monica Setta. La quale ha dedicato a sua volta degli affettuosissimi auguri ad Al Bano, con l’aggiunta di una promessa speciale: “Ci sentiamo dopo per una sorpresa”.

Dai profili social di Romina Power, invece, sono arrivati per Al Bano degli auguri decisamente meno “intimi”: la foto della torta con un un microfono, delle note musicali, una chitarra, un pianoforte, l’immancabile bottiglia di vino della Tenuta Al Bano Carrisi e poi un grandissimo numero 77, con poche tradizionali parole “Tanti auguri Al Bano, tanti auguri a te”. E sembra quasi di sentirgliele cantare…

Visualizza questo post su Instagram Buon compleanno Al ❤️❤️❤️#buoncompleanno #happybirthday #feelgood #positivethinking #20may #love Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_) in data: 20 Mag 2020 alle ore 1:11 PDT

Romina non è da meno, ecco i suoi auguri

Visualizza questo post su Instagram Tanti auguuuuri Albano, tanti auguri a teeeeee 🎉🎼🎤 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 20 Mag 2020 alle ore 7:58 PDT

