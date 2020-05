Ecco le 10 migliori spiagge del Brasile che ti sorprenderanno.

Grazie alla sua estensione, il territorio brasiliano offre un enorme quantità di bellezze naturali. Certo, per visitarle tutte impieghereste diversi mesi, per questo motivo abbiamo stipulato per voi una lista delle 10 spiagge più belle di tutto il Brasile che vale la pena visitare almeno una volta nella vita.

Baia do Sancho (Fernando de Noronha)

Nel 2019 la spiaggia brasiliana di Baia do Sancho si è guadagnata il primo posto tra le spiagge più belle del mondo secondo Trip Advisor.

Quest’isola appartiene ad un arcipelago formato da 20 piccole isole ed è considerata un gioiello della biosfera. Fernando de Noronha è stata infatti dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e l’accesso ad essa è permesso solo ad un numero limitato giornaliero di turisti. L’obiettivo è preservare il delicato ecosistema che la caratterizza.

Praia dos Golfinhos (Rio grande do Norte) tra le migliori spiagge del Brasile

Ubicata a Pipa, nello stato di Rio Grande do Norte, Praia dos Golfinhos è tra le migliori spiagge del Brasile grazie allo splendido colore verde smeraldo delle sue acque e alle scogliere imponenti che la caratterizzano.

Su questa spiaggia è molto comune avvistare dei delfini che nuotano indisturbati tra i bagnanti. Per cui, se siete fortunati, a Praia dos Golfinhos avrete l’opportunità di avere un incontro ravvicinato con i delfini.

È consigliabile visitare questa spiaggia quando c’è la bassa marea, dato che con l’alta marea i delfini nn si avvicinano alla costa e lo spazio sulla spiaggia diventa molto ristretto.

Le migliori spiagge del Brasile: Ipanema (Rio de Janeiro)

La prima cosa che ci viene in mente quando pensiamo al Brasile sono le meravigliose spiagge di Rio de Janeiro.

La spiaggia di Ipanema, lunga circa 6 chilometri, è uno dei luoghi più turistici di Rio. Grazie alla sua enorme estensione, alle altissime onde che la caratterizzano e all’allegria dei chiringuitos che vendono caipirinha dall’alba al tramonto, chiunque visiti Ipanema se ne innamora perdutamente.

Dalla spiaggia è inoltre visibile l’imponente montagna conosciuta come Morro dois Irmãos.

Al tramonto la spiaggia di Ipanema – mentre il sole pian piano svanisce dietro al morro dois Irmãos – si trasforma in un luogo incredibilmente romantico illuminato dalle luci della favela Vidigal.

Praia Lopes Mendes, Ilha Grande (Rio de Janeiro)

Per arrivare a Praia Lopes Mendes, situata a Ilha Grande, nello stato di Rio de Janeiro, è necessario fare un trekking di circa tre ore attraversando la giungla. Per i più pigri, o per chi non riesce ad affrontare un trekking così impegnativo, esiste la possibilità di arrivarci in barca in circa mezz’ora partendo da Vila do Abraão.

Praia Lopes Mendes è caratterizzata da 3 chilometri di sabbia bianca e fina e le sue acque sono di un’incredibile colore verde smeraldo che sfocia in un blu opaco.

È possibile arrivare a Ilha Grande solo via mare partendo, in traghetto, da Angra dos Reis.

Ogni giorno da Rio de Janeiro partono gli autobus che, in circa tre ore, arrivano fino ad Angra.

Quarta Praia, Morro de São Paulo (Bahía) tra le migliori spiagge del Brasile

Nello stato di Bahía, nel caratteristico paesino di Morro de São Paulo, si trova una delle spiagge più paradisiache di tutto il Brasile.

Questa spiaggia, lunga circa 8 chilometri, è caratterizzata da acque chiare ed incredibilmente trasparenti che vi lasceranno a bocca aperta.

Nonostante le scarse infrastrutture, nelle vicinanze di Quarta Praia troverete locande, alberghi e persino resort ecologici. Il vantaggio è che essendo lontana dal centro e a 60 chilometri a sud di Salvador, la pace e la tranquillità che offre questa spiaggia è incommensurabile.

Quarta Praia viene scelta soprattutto dalle famiglie, grazie alla sua adattabilità per andare con i più piccoli e per la grande piscina di pesci situata nella zona dove inizia la spiaggia.