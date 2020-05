Curiosità, profilo social, partecipazione a programmi tv dell’artista Kristy Sellars, chi è la coreografa e ballerina di pole dance.

Con un solido background artistico, in particolare per quanto riguarda la danza, l’australiana Kristy Sellars ha iniziato a ballare la pole dance nel 2007 ed è stata subito catturata da questa disciplina. Nel 2009 ha fondato PhysiPole Studios, che è diventato il più grande studio di pole dance in Australia con 17 sedi in 5 stati.

Kristy Sellars è appassionata di performance ed è famosa nel mondo per le sue coreografie. Detiene numerosi titoli come Miss Pole Dance Victoria 2012/13, Pole Theater Overall Champion- Australia 2016, Pole Theater Drama Champion- World Finals 2016 (Praga) e International Pole Champion 2015 (Hong Kong).

Chi è la coreografa e ballerina di pole dance Kristy Sellars

Seguitissima sui social, ha quasi 20mila follower su Instagram ed è diventata un’influencer. In questi anni si è esibita in tutto il mondo: Scozia, Inghilterra, Singapore, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Belgio, Paesi Bassi, Germania e la Repubblica ceca. In Italia è diventata famosa per aver partecipato alla trasmissione di Canale 5, Tu si que vales.

Dopo il suo terzo figlio a novembre 2018, Kristy ha iniziato ad allenarsi per l’Australia’s Got Talent, che ha vinto a settembre 2019. “Il suo talento come coreografo, ballerino, artista e insegnante è impareggiabile e la sua professionalità, presenza, attenzione ai dettagli, musicalità e capacità di usare la storia / personaggio è impeccabile”, scrive di lei Sergia Louise Anderson.