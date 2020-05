Jennifer Lopez, fans terrorizzati da un uomo in maschera dentro l’armadio

Jennifer Lopez pubblica un selfie allo specchio su Instagram, i suoi fans sono terrorizzati dall’uomo in maschera che si nasconde dentro la cabina armadio.

Jennifer Lopez, 50 anni, è attualmente in quarantena nella sua villa di Miami con il fidanzato Alex Rodriguez, 44 anni, e le sue figlie Max e Emme, avute dalla sua precedente relazione con Marc Anthony. Pochi giorni fa la star si è scattata una foto allo specchio, con l’intenzione di mettere in mostra il suo fisico tonico e perfetto e l’abbigliamento sportivo, usato durante la sessione di workout quotidiana. Eppure i fans della cantante, attentissimi ai dettagli della fotografia, hanno notato qualcosa di davvero inquietante: un uomo si nasconde alle spalle di Jennifer Lopez, dentro la sua cabina armadio, indossando una maschera.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Jennifer Lopez si sposa: nozze in Italia, data top secret – VIDEO

Jennifer Lopez posta un selfie con un dettaglio inquietante: c’è un uomo in maschera dentro l’armadio

L’uomo individuato dai fans su Instagram sembra essere calvo, e indossa una maschera sul viso. Alcuni dei followers più fantasiosi ipotizzano che non si tratti di una maschera, ma di una mano che gli stia tappando la bocca. Mentre alcuni fan sembrano essere sinceramente preoccupati, altri non hanno potuto fare a meno di postare commenti scherzosi sull’uomo misterioso: “Perché c’è un uomo sullo sfondo con una mano sulla bocca?” scrive qualcuno. “Perché il tizio si copre la bocca sullo sfondo sopra la tua spalla?”, e ancora “Chi è quel tizio legato dietro?”. Non è ancora chiaro se l’uomo sia davvero in casa di Jennifer Lopez, e in quel caso potrebbe trattarsi di un allenatore o del compagno della donna, o se si tratti solo di un gioco d’ombre molto curioso.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!