Federica Sciarelli furiosa sbotta: “E’ stato vergognoso”

I numerosi attacchi di cui è stata vittima nelle ultime settimane Giovanna Botteri, con diversi servizi realizzati da Striscia la Notizia ai suoi danni, non hanno lasciato indifferente neppure Federica Sciarelli. A VeroTv la conduttrice di Chi l’ha Visto? ha manifestato tutta la sua solidarietà nei confronti dell’amica e collega, corrispondente Rai in Cina. Ecco le sue parole.

Lo sfogo di Federica Sciarelli

Federica Sciarelli e Giovanna Botteri sono legate da una profonda amicizia: si sentono tutti i giorni e sono legate come sorelle. Anche per questo la conduttrice di Chi l’ha Visto? è rimasta colpita e ferita dalle bordate contro lo storico mezzobusto Rai. “Ho trovato vergognoso l’attacco ricevuto quando è stata accusata di dettare le linee di politica estera alla Rai e all’Italia”, ha detto Federica Sciarelli.

Quanto alla questione dell’abbigliamento e all’acconciatura, “la satira è satira e non si tocca”. Ma va da sé che una professionista come la Botteri bada più alla sostanza che alla forma: “Per scherzare le ho detto che se vuole una sera possiamo andare in onda entrambe con i bigodini in testa”, ha chiosato la Sciarelli.

Venendo ad argomenti più tristi e dolorosi, Federica Sciarelli ha osservato che “è dura non poter più abbracciare le famiglie degli scomparsi”, con le quali instaura un rapporto di lunga conoscenza. “Gli faccio sentire il mio sostegno attraverso gli occhi o un sorriso. Il nostro è un programma di vicinanza…”.

