È nato l’amore fra il duo Eros Ramazzotti Sonia Lorenzini? Il settimanale di gossip ‘Chi’ cerca di vederci più chiaro ma pubblica degli scatti eloquenti.

C’è del tenero tra Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini? Si, secondo il settimanale ‘Chi’, che ha carpito alcuni scatti del cantante romano e della ex tronista di ‘Uomini e Donne’. I due si trovavano insieme in un maneggio di Spirano, località in provincia di Bergamo.

Entrambi sono single, con il 56enne interprete di tante hit di successo che si è separato da Marica Pellegrinelli a metà 2019. Lei invece si è lasciata con Federico Piccinato proprio da pochissimo, in base a quanto riferisce la stampa di gossip con degli aggiornamenti freschissimi. Un amore, quello tra la Lorenzini e Piccinato, durato due anni e che era passato anche per una convivenza. Ma ora è tutto finito. E Sonia conferma proprio a ‘Chi’ come con Ramazzotti sia sorta “una bella amicizia. L’ho conosciuto lì al maneggio, dove mi trovavo con altre amiche. Lui è davvero un uomo molto gentile, cos’altro posso aggiungere?”.

Eros Ramazzotti Sonia Lorenzini, per ora è solo una bella amicizia

In base a quanto si apprende, Ramazzotti si trovava lì assieme ai suoi figli, Gabrio Tullio e Raffaela Maria. Sempre lei poi afferma quanto segue. “Ammetto che la mia vita è incasinata. Ora sono single”. E quindi adesso la stampa scandalistica appare molto interessata a quella che è la situazione della 29enne ex volto di ‘Uomini e Donne’. Certo è che ora sicuramente si parlerà ancora di quello che è il rapporto tra lei ed il 56enne cantante romano. Che nel frattempo era stato accostato anche a Roberta Morise, una voce però smentita immediatamente.

