Elisa Mutto, artista circense: curiosità, profilo social, programmi tv

Curiosità, profilo social, partecipazione a programmi tv dell’artista circense Elisa Mutto: cosa sapere sulla concorrente di Tu si que vales.

Figlia d’arte, nata a Verona, Elisa Mutto si è fatta conoscere a livello mediatico con la partecipazione ad alcune trasmissioni televisive. Oltre alla parentesi della partecipazione al programma ‘I soliti ignoti’, infatti, è giunta in semifinale nel 2019 a Tu si que vales.

Attiva sui social network, con una pagina Facebook e un profilo Instagram dove si possono rivedere le sue performance, la giovane artista circense, che studia danza da quando aveva sei anni, si è diplomata alla scuola di Cirko Vertigo di Torino nel 2015.

Cosa sapere sull’artista circense Elisa Mutto

A 17 anni, Elisa Mutto ha iniziato gli studi acrobatici presso l’Accademia d’arte Circense di Verona, per poi iscriversi e frequentare l’Accademia Kataklò di Milano, tra l’autunno 2012 e la primavera dell’anno successivo. Specializzata in tessuto aereo, verticalismo, contorsionismo e cerchio aereo, dopo il diploma alla scuola di Cirko Vertigo di Torino, diventa insegnante di discipline aeree. Tiene quindi diversi workshop in Europa e nel mondo.

Dal 2018 lavora come insegnante di discipline aeree presso la “Fly Royal Academy” a Torino. Nel frattempo, in qualità di acrobata, ha partecipato a molti spettacoli, produzioni teatrali e performance per festival ed eventi di caratura nazionale. Ha anche preso parte a produzioni teatrali all’interno della compagnia Blucinque, in qualità di acrobata e danzatrice.