Conosciamo meglio la storia di Billy Robbins: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del ragazzo di 380 kg

Billy Robbins è l’adolescente più grande del mondo. Il ragazzo è stato protagonista del documentario Il ragazzo di 380 chili su Real Time. Il suo obiettivo è stato quello di perdere peso perdendo circa 82 kg, per poter lasciare la casa dei suoi genitori e vivere una vita indipendente. Il programma ha sempre preso spunto da quello originale americano “Half Ton Teen” con protagonista il Dottor Now che ha cercato in tutti i modi di far perdere peso a Billy.

Billy Robbins, chi è il ragazzo di 380Kg: come è diventato oggi

Conosciamo poche informazioni su Billy, si sono perse le sue tracce nel 2013 dopo che ha eseguito l’operazione un anno prima. Una vecchia fonte, che si reputa amico del giovane dal 2015, ha svelato come il ragazzo abbia ripreso un po’ di peso dalla fine del programma senza però tornare allo stato iniziale. Il ragazzo, però, si trova in un ottimo stato di salute essendo ancora a dieta, ma fa sempre attenzione alla bilancia. Non si sa se queste informazioni corrispondono o meno a verità.