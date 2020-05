Beatrice Valli | ansia dopo il parto | “Sono preoccupatissima” | FOTO

La bella Beatrice Valli è diventata mamma ancora una volta. Ma lei stessa fa sapere che è sorto un problema legato ad Azzurra, la nuova venuta.

Reduce da un parto avvenuto pochi giorni fa, Beatrice Valli non nasconde che la messa al mondo della figlioletta Azzurra ha portato alcune complicazioni. La venuta al mondo della piccola ha avuto luogo lo scorso 13 maggio, con l’ex partecipante di ‘Uomini e Donne’ che ha dato al compagno Marco Fantini un’altra piccola vita.

I due hanno già un figlio, e la Valli ha avuto anche un bimbo da una precedente relazione, tre anni fa. Ora lei stessa fa sapere che la sua Azzurra, nonostante abbia pochi giorni, potrebbe essere sottoposta ad un intervento chirurgico alla lingua. I dottori hanno infatti riscontrato come la piccina abbia un filetto troppo corto, cosa che potrebbe fare sorgere dei problemi nelle fasi si allattamento. La storica corteggiatrice si è detta comprensibilmente preoccupata, anche se ha subito ricevuto le dovute rassicurazioni dal personale clinico. Si tratta di un intervento non complicato, che sarebbe però meglio svolgere quanto prima.

Beatrice Valli, la preoccupazione per la piccola Azzurra

E Beatrice Valli ha voluto parlare della cosa ai suoi followers, rivolgendosi in particolare ad altre neomamme che potrebbero trovarsi nella sua stessa situazione. “Azzurra sta crescendo su molto bene. La allatto naturalmente ma mi hanno detto che il filetto della lingua corto potrebbe costituire un problema. I dottori volevano tagliarglielo ed io sono quasi svenuta per questo. Ho chiesto al mio Marco di raggiungermi per darmi supporto. Non so se riuscirei a tenere psicologicamente mentre vedo la dottoressa taglia il frenulo”. Si tratta di una cosa alquanto frequente, stando a quanto afferma la Valli. “Di solito viene tagliato subito dopo la nascita, quando è così corto. In ospedale non me l’avevano detto, penso perché non fosse una cosa grava. Poi però l’ho saputo e ho provato una naturale complicazione. Dovrebbe succedere tutto quanto entro pochi giorni”.

