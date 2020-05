Bambina uccisa | 30enne la accoltella al parco durante una passeggiata

Una donna di 30 anni è sotto accusa per la vicenda di una bambina uccisa mentre stava passeggiando felicemente con la sua famiglia.

Una donna di 30 anni è stata accusata del caso che riguarda una bambina uccisa. La vicenda ha avuto luogo in un parco pubblico di Bolton, un sobborgo di Manchester. Il delitto risale al 22 marzo scorso, quando la piccola Emily Jones di 7 anni stava passeggiando assieme ai suoi genitori.

All’improvviso Eltiona Skana ha fatto irruzione scagliandosi senza motivo contro la piccola per poi colpirla fatalmente con un coltello. Da allora la omicida ha ricevuto un rinvio in custodia cautelare e fino al 26 maggio dovrà restare in carcere. In tale data avverrà una udienza alla corte dei magistrati di Manchester e Salford. La povera Emily morì pochi minuti dopo l’arrivo dei soccorsi. Era figlia unica ed i suoi genitori ancora oggi, a distanza di due mesi da quel terribile episodio, non sanno darsi una risposta.

Bambina uccisa, maniaca l’aveva assalita senza motivo in un parco di giorno

“La nostra Emily aveva un sorriso così radioso ed era bellissima dentro e fuori. Aveva un cuore grande come il suo sorriso”. A guardia del parco c’erano diversi agenti di polizia in ogni suo ingresso ed anche all’interno. Nonostante ciò, la 30enne è riuscita a compiere il terribile gesto. Quanto successo aveva avuto luogo quando in Inghilterra e nel Regno Unito in generale c’era ancora una non piena consapevolezza dell’emergenza pandemia in corso.

