Alitalia, rotte ripristinate: regole in aeroporto e in volo

Tornano i collegamenti per molte destinazioni dal 2 giugno 2020. Le regole in aeroporto e in volo

La riapertura dei confini regionali e la revoca dei blocchi internazionali fa tornare a volare moltissimi aerei. Dopo il lunghissimo stop ai voli vengono ripristinati così molti collegamenti nazionali e internazionali. Alitalia ha annunciato che dal 2 giugno sarà nuovamente attivo il collegamento diretto Roma-New York, i voli con la Spagna (Roma- Madrid e Roma-Barcellona) e riprendono anche i voli con Sud Italia da Milano.

La nostra compagnia di bandiera ha reso noto che opererà da 25 aeroporti verso 30 rotte in Italia e nel mondo. Alitalia nello specifico volerà da 15 aeroporti italiani e 10 nel resto del mondo.

L’aumento dei voli porta il livello dell’attività al 40% rispetto ai tempi pre pandemia. Alitalia modulerà poi l’offerta dei voli in base alla domanda. Per il momento c’è una ripresa del mercato per i collegamenti nazionali, ma anche per quelle estere. Ciò è dovuto alla caduta delle restrizioni, ma anche ad un miglioramento delle condizioni sanitarie che rendono l’Italia un Paese da non temere.

Viaggi in aereo ai tempi del coronavirus: le regole

Dal 3 giugno 2020 sarà di nuovo possibile muoversi: via libera agli spostamenti fra regioni (sebbene con possibili limitazioni) e ai viaggi in Europa (diversi i Paesi in cui però rimane obbligatoria la quarantena). Con la revoca dei divieti si torna quindi a viaggiare e a prendere l’aereo. Dal 2 giugno riapre alcune rotte Alitalia, dal 1 luglio torna in pista anche Ryanair.

La nostra compagnia di bandiera ha mantenuto anche in questo lungo periodo di lockdown alcuni collegamenti nazionali ed esteri per voli di emergenza e di rimpatrio. Dal 2 giugno con l’allentamento delle misure di contenimento Alitalia aumenta la sua offerta di voli e ripristina alcune sue rotte. Inoltre per venire incontro alle esigenze dei suoi viaggiatori Alitalia consente che tutte le modifiche alla prenotazione siano gratuite.

Volare ai tempi del Covid-19 richiede però delle speciali misure precauzionali. Ai controlli di sicurezza si aggiungono ora in aeroporto anche quelli sanitari.

Regole in aeroporto

Controllo della temperatura all’aeroporto di partenza

Tenere la distanza sociale di almeno un metro

Indossare la mascherina di sicurezza

Svolgere online tutte le operazioni relative al check-in

L’imbarco da parte di Alitalia sarà effettuato con il jet-bridge, in caso di uso della navetta c’è un limite passeggeri (saranno effettuati quindi più viaggi)

Controllo della temperatura all’aeroporto di arrivo

In alcuni Paesi potrebbe essere richiesto di compilare una dichiarazione sul proprio stato di salute e di fornire un indirizzo per l’obbligo di un’eventuale quarantena

Regole in volo