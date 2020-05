Alfonso Bonafede, il ministro faceva il dj e il vocalist: le immagini mai viste

Alfonso Bonafede ha un passato come Dj e Vocalist alla discoteca ‘Extasy’ di Mazzara del Vallo, ecco le immagini mai viste di quel periodo.

Quella di oggi sarà una giornata cruciale per il ministro della Giustizia Bonafede. L’opposizione ha posto la sfiducia nei suoi confronti per aver concesso l’uscita dalle carceri ai boss mafiosi durante la fase acuta della crisi sanitaria. Nelle prossime ore si riunirà dunque il senato che avrà il compito, dopo aver ascoltato le parole di Bonafede, di decidere se appoggiare la sfiducia oppure accordare la fiducia al ministro. Non un voto qualsiasi, visto che un’eventuale vittoria del fronte sfiducia metterebbe in crisi il governo stesso.

In attesa di conoscere il destino del politico e del governo, ‘TPI‘ è riuscito a rintracciare delle foto del ministro della Giustizia risalenti al suo periodo da Dj. Da tempo è noto che Bonafede da ragazzo amava organizzare serate in discoteca e che la sera si dilettava anche a fare il vocalist della discoteca ‘Extasy‘ di Mazara del Vallo. Fino ad ora, però, le immagini di quel periodo giovanile non erano mai emerse.

Alfonso Bonafede, il periodo da Dj in Sicilia

Il pentastellato non ha mai rinnegato la propria passione per le serate e per quel periodo in cui lo conoscevano come Dj Fofò. In un’intervista di qualche tempo fa aveva dichiarato: “A 20 anni, organizzavo serate ed eventi in discoteca, un mondo che mi piaceva davvero molto. Il mio pezzo preferito, negli anni Novanta, era ’The Rhythm of the Night’ di Corona’”. Sempre in quell’intervista spiegava il suo duplice ruolo: “Oltre ad organizzare, animavo la serata insieme al dj. Con la voce impostata urlavo al microfono ’benvenuti, dai balliamo fino all’ultima goccia di energia!’ Frasi di questo tipo”.