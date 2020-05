Per Al Bano compleanno con belle dediche da parte delle donne della sua vita. Ovviamente si tratta di Loredana Lecciso e Romina Power.

Al Bano ha festeggiato il compleanno mercoledì 20 maggio. Per l’amatissimo cantante originario di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, spegne le 77 candeline, molto ben portate. Lui infatti è da sempre dedito alla sana vita di campagna, che tempra lo spirito ed il corpo.

Chiaramente non potevano mancare gli auguri ed i regali da parte delle persone più importanti della sua vita. Si tratta dell’attuale compagna, Loredana Lecciso, con cui Al Bano sta insieme da inizio anni 200 e che gli ha dato due figli. E di Romina Power, con la quale invece il matrimonio iniziato nel 1970 dopo un lungo fidanzamento si chiuse nel 1999.

Al Bano compleanno, la torta da Romina per festeggiarlo

Ma il rapporto tra i due è sempre rimasto ottimo, tanto che entrambi sono sempre andati insieme in tournée in giro per il mondo fin da prima dell’inizio della pandemia. La cantante ha postato sul suo profilo Instagram una foto di una torta di compleanno con tanto di dedica a tema. Una dedica semplice ma ovviamente molto gradita. Sul bel dolce al spunta impressa sul cioccolato la frase per il compleanno. “Tanti auguri Al Bano, tanti auguri a te”.

