C’è fin troppa gente tornata ad affollare le strade senza un motivo valido. Luca Zaia si lamenta della cosa: “Avanti così e richiudo la Regione”.

Luca Zaia, governatore del Veneto, è preoccupato dalla presenza eccessiva di persone vista in strada nella Regione da lui amministrata e non solo. L’esponente della Lega denuncia assembramenti troppo folti per scopi non di primaria importanza.

“La movida è tornata a farsi vedere, ci sono fin troppe persone in giro per puro svago”. E tutto questo, oltre a dare adito a pericolosi assembramenti, si accompagna anche alla ulteriore assenza di misure di precauzione. Ad esempio in diversi non indossano le mascherine protettive sul viso per tenere al coperto bocca e naso. Ed ovviamente niente guanti e niente metro di distanza minimo richiesto dagli altri individui. In questo modo si dà adito al virus di riprendere a circolare con forza. E di vedere conseguentemente aumentare il numero di contagi e di vittime.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Zaia, a suo avviso “troppi pasticci da parte del Governo”

Un atteggiamento da irresponsabili che rischia di far ripiombare l’Italia nella difficilissima situazione di emergenza vissuta tra febbraio e marzo. Sempre Zaia parla del Governo, ed in ottica negativa. “Troppi pasticci da Palazzo Chigi”. Certo è che alcuni imputano allo stesso governatore idee fin troppo ballerine, con un sottovalutato rischio all’inizio che ha poi ceduto il passo ad una legittima preoccupazione. E poi ad uno zelo fin troppo eccessivo nel parlare di riaperture immediate. Il Governo d’altro canto tiene come priorità assoluta quella di evitare che l’Italia venga travolta da una ulteriore ondata di contagi. Serve senso di responsabilità da tutti, anche nella comunicazione oltre che negli atteggiamenti.

