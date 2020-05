Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta Lorella Cuccarini ha dato spazio al dramma di Fiordaliso: “Settimane difficilissime per te… come uno tsunami”.

La cantante Fiordaliso e suo padre, in collegamento dalla loro abitazione emiliana, sono stati i protagonisti della puntata di oggi, martedì 19 maggio, de La Vita in Diretta. A poche ore dalla piena entrata in vigore della fase 2 in Italia, la conduttrice Lorella Cuccarini ha parlato del periodo che l’artista ha dovuto affrontare dopo essere stata colpita assieme alla sua famiglia dal Coronavirus.

La confessione di Fiordaliso

“Sono state settimane difficilissime per te e per voi, come uno tsunami…” ha esordito Lorella Cuccarini, e Fiordaliso non ha potuto che confermarlo, spiegando che il Coronavirus ha bastonato lei e i suoi cari: “Mamma non ce l’ha fatta, io e mia sorella ci siamo ammalate, ma non ci siamo mai abbandonati a questo sentimento di rabbia che proviamo. Si deve rinascere e andare avanti”.

A fine aprile Fiordaliso ha annunciato la sua guarigione dal Coronavirus: per lei è stata la fine di un vero e proprio incubo. Mentre sua madre era ancora ricoverata in ospedale e suo padre in via di guarigione, quest’ultimo ha deciso di acquistare una casa con i soldi della sua liquidazione: “Abbiamo iniziato a ricostruire quest’immobile – ha raccontato Fiordaliso -. Io mi sono messa a zappare la terra imparando da mio papà e quest’abitazione è di fatto rifiorita”. La cantante si è infine detta dispiaciuta per non poter mostrare l’orto coltivato con le sue mani a causa della giornata di pioggia in quel di Piacenza. La rinascita passa anche di lì…

