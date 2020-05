Tragedia familiare: gemelline di 3 anni muoiono in un devastante incendio

Una madre è stata costretta ad osservare le fiamme che inghiottivano la casa e la conseguente morte delle due figlie intrappolate dall’incendio.

Si può solo immaginare i dolore che sta provando in questo momento Tankya Ford, giovanissima madre di 3 bambini che nelle scorse ore ha dovuto assistere alla morte delle sue gemelline Aisha e Lailani. Ieri mattina la donna si trovava in casa con i figli quando si è accorta che il fuoco stava divorando la sua abitazione a Batlow (città che si trova a 90 chilometri da Sidney, Australia).

In quel momento la donna si trovava assieme al figlio primogenito di 5 anni e come prima cosa ha pensato a metterlo in salvo portandolo in giardino. Sarebbe successivamente rientrata in casa a salvare le due gemelline se nel frattempo le fiamme non fossero divenute così alte da impedirle di entrare. A quel punto ha chiamato i vigili del fuoco nella speranza che questi riuscissero a salvare le sue due bambine.

Le gemelline di 3 anni muoiono nell’incendio

Appena giunti sul luogo dell’incendio, i pompieri sono riusciti a farsi strada tra le fiamme e portare fuori dall’abitazione le due piccole. I paramedici presenti sulla scena hanno quindi cercato di fare risvegliare le bimbe con un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, ma non ci sono riusciti e ne hanno dovuto dichiarare il decesso.

Il primo a commentare la tragica notizia è stato il sopraintendente della polizia di Batlow, Bob Noble: “Chiaramente si tratta di un terrificante incidente, le vite di due giovani bimbe sono andate perdute, la famiglia e così anche gli amici dei familiari sono devastati… La madre delle due bambine decedute è distrutta, c’era un altro bambino presente mentre accadeva, potete solo immaginare a cosa stanno andando incontro in questo momento”.