Stasera in tv – La Cattedrale del Mare, serie tv: trama del primo episodio

Bernat Estanyol sposa Francesca Esteve, ma il proprietario delle terre, forte dei suoi diritti feudali, dopo le nozze reclama di dover passare la prima notte con Francesca. Da quel rapporto nascerà Arnau. Bernat sarà costretto a fuggire con Arnau e si rifugerà a Barcellona, ospitato da sua sorella. Dopo dieci anni Arnau verrà accusato di un delitto efferato.

Episodio 2, Fratelli

Bernat inizia a lavorare come stalliere e Arnau stringe un legame di amicizia tanto forte con il piccolo Joan che i due d’ora in avanti si sentiranno come se fossero fratelli. Lo stesso Bernat si lascerà trasportare da questo sentimento, tanto da decidere di adottare Joan.