Stasera in tv film – Ricatto d’amore cast, trailer e trama del film

Stasera in televisione Ricatto d’amore (film completo su Rai 1) con la coppia formata da Sandra Bullock e Ryan Reynolds: tutti i dettagli sulla commedia di oggi, 19 maggio

Ricatto d’amore film commedia uscito nelle sale cinematografiche nel 2009 è stato diretto da Anne Fletcher e interpretato da Sandra Bullock (che ha ottenuto la candidatura ai Golden Globe 2010 nella categoria Miglior attrice protagonista in un film commedia o musicale) e Ryan Reynolds.

La pellicola di Rai 1 inizierà alle ore 21.25.

Scopriamo insieme la trama, il cast e il trailer del film.

Leggi anche –> Stasera in tv – Cartabianca: ospiti di stasera e anticipazioni oggi 19 maggio

Ricatto d’amore, trama del film

Margaret Tate lavora a New York ed è un’editrice di successo. Cinica e apparentemente priva di sensibilità, la donna infierisce spesso e volentieri sui suoi sottoposti e soprattutto sul suo assistente personale, Andrew Paxton. Tutto cambia quando Margaret viene convocata dal suo capo, il quale la informa che il suo visto è scaduto e che dovrà lasciare gli Stati Uniti per tornare in Canada. Per puro caso proprio in quel momento il suo assistente entrerà nella stanza per darle una comunicazione. Colta la palla al balzo Margaret mentirà al suo capo dicendogli che lei e Andrew stanno per sposarsi e il povero assistente sarà costretto a reggere il gioco all’odiato capo pur di mantenere il suo posto di lavoro.

Ricatto d’amore, cast:

Sandra Bullock (Margaret Tate)

Ryan Reynolds (Andrew Paxton)

Mary Steenburgen (Grace Paxton)

Craig T. Nelson (Joe Paxton)

Betty White (Nonna Annie)

Denis O’Hare (Mr. Gilbertson)

Malin Åkerman (Gertrude)

Oscar Nuñez (Ramone)

Aasif Mandvi (Bob Thurber)

Michael Nouri (Presidente Bergen)

Michael Mosley (Chuck)

Dale Place (Jim McKittrick)

Jerrell Lee Wesley (Jordan)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI