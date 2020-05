Stasera in tv – E poi c’è Cattelan, le anticipazioni del 19 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 19 maggio, con una nuova puntata di “E poi c’è Cattelan”: ecco le anticipazioni di oggi

Una nuova puntata entusiasmante che andrà in onda questa sera, martedì 19 maggio 2020, su Sky Uno a partire dalle 21:15 con “E poi c’è Cattelan“. Ci saranno le leggende dell’Inter che hanno vinto il triplete a distanza di dieci anni: Esteban Cambiasso, Cristian Chivu, Iván Córdoba, Samuel Eto’o, Marco Materazzi, Diego Milito, Paolo Orlandoni, Dejan Stankovic e Javier Zanetti. I nove calciatori si sfideranno nel “gioco dei 3×3”, in cui lo stesso conduttore, da sempre tifoso nerazzurra, sfiderà Ilaria D’Amico. La stessa conduttrice di Sky Sport sarà poi protagonista di un’intervista durante la quale parlerà del suo lavoro e di come ha trascorso la quarantena.

Stasera in tv – E poi c’è Cattelan, gli ospiti

Durante la puntata ci sarà anche la presenza di Asia Argento, conosciuta nel mondo del cinema come regista, autrice e interprete, in tv e nella musica per essere stata vicina al mondo industrial ed elettropop. Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 19 maggio 2020, con una nuova puntata su Sky Uno.