Serena Rossi: quarantena ‘solidale’ per la bella attrice – VIDEO

Quarantena ‘solidale’ per la bella attrice Serena Rossi: lei e il compagno Davide Devenuto hanno dato vita a ‘Spesa Sospesa’, di cosa si tratta.

Sempre in prima linea nella solidarietà, la bella attrice napoletana Serena Rossi non si smentisca. Durante il lockdown da Coronavirus, lei e il compagno Davide Devenuto hanno dato vita a ‘Spesa Sospesa’.

Ha spiegato l’attrice al ‘Corriere del Mezzogiorno’: “Si raccolgono cestini di alimenti di prima necessità destinati a chi non può permettersi neanche di mangiare con dentro tutto cibo proveniente da aziende alimentari in difficoltà. Così, fra l’altro, otteniamo anche un terzo obiettivo, quello di non buttare via ciò che non si riesce a consumare”.

I mille volti di Serena Rossi: dalla tv al cinema

Ovviamente, il suo impegno non passa inosservato e sono in molti a scriverle in queste settimane. “Sentirmi parte della vostra quotidianità è una sensazione che in questo momento scalda ancora di più il cuore”, ha scritto l’attrice su Instagram, ringraziando i fan. Questo lockdown ha frenato comunque tutti gli impegni dell’attrice, che è l’interprete femminile di 7 ore per farti innamorare, opera prima di Giampaolo Morelli, dal 20 aprile su molte piattaforme digitali.

Nelle scorse settimane, Serena Rossi ha condotto la serata speciale dedicata ad Andrea Bocelli e alla sua carriera su Raiuno, un evento ‘a distanza’ in cui si raccoglieranno fondi che la fondazione creata dal cantante lirico devolverà alla lotta al Covid-19. In questa ‘quarantena’ l’abbiamo anche vista duettare con Luca Barbarossa e in televisione nella replica della fiction ‘Io sono Mia’.