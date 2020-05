Arrivano novità per quanto riguarda la prof di Prato finita al centro delle cronache per rapporti carnali vietatissimi con un alunno minorenne.

È arrivata una richiesta sfavorevole per la prof di Prato accusata di avere abusato uno studente minorenne. La prova del Dna ha poi mostrato come fosse proprio l’adolescente il padre del bambino che la donna ha successivamente dato alla luce.

L’avvocato che la difende ha parlato dell’esito del processo. “In tutta onestà ci aspettavamo questa mossa da parte della Procura. La nostra verità però è un’altra”. Procura che ha avanzato l’ipotesi di condanna a 7 anni di reclusione per la docente. La sentenza è attesa a breve, essendo in calendario per il prossimo 1° giugno dopo il rinvio dell’udienza. La difesa, di contro, richiede la piena assoluzione.

Prof Prato, anche il marito è indagato

Assieme alla donna è imputato anche il marito di lei. Ai tempi il ragazzino non aveva ancora compiuto 13 anni mentre lei ne aveva 32. Lei dava a lui delle ripetizioni di inglese. Le accuse sono di violenza carnale aggravate dal fatto che la vittima fosse un minore. Inoltre pare proprio avere avuto un peso la nascita di un figlio. Per quanto riguarda il marito, l’accusa nei suoi confronti è quella di essere consapevole di tutto e di non avere denunciato il fatto. Inoltre si è assunto la paternità del neonato pur sapendo di non essere lui il padre biologico.

