Sono passati 5 anni dalla morte di Marco Vannini. Nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, appena 20enne, Marco è morto dopo aver ricevuto un colpo di arma da fuoco sparato da Antonio Ciontoli, il papà della sua ragazza, nella villetta familiare a Ladispoli, vicino a Roma. Il ragazzo è morto dopo interminabili minuti di agonia, durante i quali i soccorsi sono stati interrotti e intralciati dalla famiglia Ciontoli. “Se fosse stato soccorso in tempo sarebbe ancora vivo”, ha scritto la Cassazione. Il 7 febbraio scorso è stato stabilito che il processo d’appello è da rifare per tutti i componenti della famiglia coinvolta. Nel primo appello Antonio Ciontoli era stato condannato a 5 anni di carcere per omicidio colposo; in primo grado a 14 anni per omicidio volontario. In appello era stata confermata inoltre la condanna a 3 anni per omicidio colposo per la moglie di Antonio, Maria Pezzillo, e per i due figli della coppia, Federico e Martina. Quest’ultima era la fidanzata di Marco, cinque anni fa.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Marco Vannini: morto il Brigadiere Amadori, era un testimone chiave

Omicidio Marco Vannini, ci sono delle prostitute coinvolte?