Natasha Stefanenko, la figlia Sasha: “C’è una cosa che non sopporto…”

Sasha Sabbioni, la figlia di Natasha Stefanenko, ospite della puntata odierna di ‘Vieni da me’: “C’è una cosa che non sopporto…”.

Ospiti in collegamento della puntata odierna di ‘Vieni da me’ sono Natasha Stefanenko che per la prima volta è apparsa in televisione con la figlia Sasha Sabbioni. La ragazza, 20 anni, studia Economia e management all’Università Cattolica di Milano.

Mamma e figlia sono molto legate e forte è anche il legame con Luca Sabbioni, l’imprenditore ed ex modello marito di Natasha Stefanenko e padre della ragazza. L’ex modella di origine russe confida: “Litighiamo perchè lui arriva sempre in ritardo e poi per la scelta dei film, ma è il nostro principe azzurro”.

Il rapporto tra Natasha Stefanenko e la figlia Sasha

La ragazza sostiene invece di non gradire in particolare un modo di fare della madre. Sottolinea infatti: “La cosa che non sopporto è che mentre sono in camera per studiare, entra interrompendo quello che sto facendo”. Sasha Sabbioni ha un profilo Instagram molto seguito, con oltre 17mila follower, in cui posta foto del suo quotidiano. Fisico da modella, parla tre lingue ed è appassionata di nuoto.

Sua mamma dice di lei: “Abbiamo un rapporto molto bello. Le racconto quasi tutto. E’ giusto che sia così. Non voglio che mi racconti tutto”. Sasha invece risponde sottolineando che la madre è migliorata molto ai fornelli durante il lockdown legato al Coronavirus: “Prima non era molto brava”.