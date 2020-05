Su Instagram Naike Rivelli lancia una dura provocazione, con la complicità di sua madre, Ornella Muti. “Ecco quello che succede in questo mondo malato”.

Ancora una volta Naike Rivelli concede un post con tanto di provocazione sulla sua bacheca personale Instagram. Il profilo social della figlia di Ornella Muti è molto visitato, sia dagli ammiratori che dai followers.

LEGGI ANCHE –> Serena Enardu | sfogo social dopo la rottura con Pago | FOTO

I quali non mancano di alzare la voce nei suoi confronti, criticandone i comportamenti spesso ritenuti sopra le righe. C’è da dire che la bella Naike, nonostante non sia più una ragazzina, ama mettersi in mostra ma per dei motivi che lei ritiene validi. Infatti molte volte non mancano riferimenti a degli avvenimenti controversi, che lei mette in risalto con l’arma dell’ironia. E certamente risulta essere d’impatto il fatto di utilizzare il proprio corpo per comunicare certi concetti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Natasha Stefanenko, chi è il marito Luca Sabbioni: età, foto, carriera

Naike Rivelli, il messaggio di sfogo social

L’ultima provocazione riguarda la sua madre, Ornella Muti. Della quale Naike posta uno scatto in biancheria intima. E poi lei stessa commenta così. “Spesso vengo criticata per i miei post. Vengono fatti dei giudizi pesanti sulla mia persona, mi vengono fatte morali, mi vengono dati insegnamenti, insulti e commenti di ogni genere. 🙆🏻‍♀️🙄🧐🙈🙄🙄🙄🙄Ora, faccio una domanda a tutti voi che mi sta molto a cuore. Com’è possibile che un c**o, anche se davvero spettacolare, e anche se di Ornella Muti @ornellamuti #ornellamuti possa ricevere più like e visualizzazioni di un post di un bimbo che muore di fame.? Forse perché del bimbo non frega molto a nessuno. Mettere un like è inutile. Mentre sul c**o, il like è come un must! Poi sono io quella superficiale. Bisogna dedurre che alla fine dei conti è sempre un pelo di fic.. scusa, un c**o scoperto, ciò che piace più di ogni altra cosa. Quella sulla quale vale davvero mettere sempre un bel 👍🏼❣️. Wow! #incredibile! #amazing #assurdo #photo #copyright ©️copyright #foto #naikerivelli”.

LEGGI ANCHE –> Prof Prato | ebbe figlio con alunno adolescente “La verità è un’altra”