Gigi & Ross: chi è Naike Orilio, moglie di Luigi Esposito

Chi è Naike Orilio, moglie di Luigi Esposito del duo comico napoletano Gigi & Ross: carriera e curiosità, cosa sapere sulla ballerina.

Naike Orilio è la bellissima moglie di Gigi Esposito, del noto duo comico napoletano Gigi&Ross. Lei si racconta così in un’intervista a La Gazzetta dello Spettacolo: “Mamma di due bimbi meravigliosi, Nicole e Gabriel, e moglie di Gigi e Ross… Bugia! solo di uno dei due”.

Classe 1979, anche lei è nel mondo dello spettacolo: infatti, si diploma in danza classica e moderna nel 1999 all’Accademia dello spettacolo di Irma Cardano e Virginia Vincenti; si perfeziona a Roma e New York, studia canto e recitazione.

Cosa sapere su Naike Orilio, moglie di Gigi Esposito

Fa poi da spalla come ballerina e coreografa in molti show televisivi del duo comico, tra cui Sbandati, Made in Sud, Napoli prima e dopo. Seguitissima su Instagram, con quasi 40mila follower, è anche un’influencer. Ha inoltre lavorato a lungo come attrice e ballerina in numerose telepromozioni Mediaset e Rai, per poi fare parte del corpo di ballo di Domenica In.

Tra le trasmissioni in cui ha fatto parte del corpo di ballo ci sono anche I Raccomandati e Chiambretti c’è. Ha lavora come attrice-ballerina-cantante in numerosi spettacoli teatrali, venendo diretta tra l’altro da Massimo Romeo Piparo, uno dei registi di musical più importanti d’Italia. Infine, ha curato le coreografie di “Troppo napoletano” film diretto da Alessandro Siani con Gigi e Ross.