Morto Gregory Tyree Boyce: lutto nel cinema per la star di Twilight

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Gregory Tyree Boyce: la star di Twilight è morta improvvisamente a soli 30 anni.

Notizia scioccante per i fan di Twilight, l’attore afroamericano Gregory Tyree Boyce, uno dei protagonisti della nota saga, è deceduto la scorsa notte nel suo appartamento di Las Vegas. Al momento non è chiaro quale sia stata la causa della sua morte. Secondo quanto emerso dalla cronaca locale, l’attore è stato trovato morto da suo cugino al fianco della fidanzata Natalie Adepoju (anch’essa deceduta). Gregory aveva appena 30 anni ed una figlia di 10 anni.

La tragica notizia del decesso del giovane attore è stata data da ‘E’ News‘. E’ stato spiegato che questa mattina l’attore sarebbe dovuto andare a Los Angeles, ma nessuno riusciva a mettersi in contatto con lui. Il cugino, allora, si è recato all’appartamento di Las Vegas e lo ha trovato privo di vita: “Il cugino di Greg si è svegliato ed ha notato che l’auto dell’attore era ancora sotto casa. Si è preoccupato poiché il cugino doveva essere a LA. E’ andato a cercarlo e lo ha trovato morto”.

Morto Gregory Tyree Boyce: s’investiga sulla causa

Al momento la polizia non ha dichiarato nulla sul decesso dei due ragazzi. Il medico legale sta esaminando le salme per capire quale sia stata la causa della morte e solo successivamente ne verrà data comunicazione. In questi mesi l’attore era stato molto impegnato e faceva spola tra Las Vegas e Los Angeles. Nella città del Nevada l’attore era tornato per dare una mano alla madre, mentre in California ci tornava per lavorare e per stare insieme alla figlia Alya (10 anni).