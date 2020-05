La Cattedrale del Mare: chi è Aitor Luna, Arnau nella serie televisiva

Chi è Aitor Luna, l’attore spagnolo che interpreta un servo, Arnau Estanyol, nella serie televisiva La Cattedrale del Mare in onda su Canale 5.

Aitor González Luna, meglio noto come Aitor Luna, classe 1981 è un attore spagnolo nel cinema, nel teatro e in televisione. È diventato noto a Los hombres de Paco, trasmessa su Antena 3 dal 2005 al 2010, come ispettore Gonzalo Montoya.

Leggi anche –> Katharina Böhm: che fine ha fatto la prima ‘Livia’ di Montalbano – VIDEO

La serie non è andata in onda in Italia, dove però è stato realizzato un remake della prima stagione, intitolato Tutti per Bruno e interpretato da Claudio Amendola. Aitor Luna è il fratello maggiore dell’attore Yon González.

Leggi anche –> Belen Rodriguez: non solo Montalbano, tutti i film e le fiction

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sull’attore Aitor Luna

Premiato dall’Unión de Actores y Actrices in Spagna, per il suo ruolo di attore non protagonista per la serie televisiva Gran Reserva, l’attore protagonista di La cattedrale del mare, serie televisiva tratta da un romanzo di Ildefonso Falcones, è seguitissimo su Instagram, dove ha oltre 100mila follower. Nella fiction, interpreta un servo, Arnau Estanyol, il quale giunge a Barcellona dopo essere fuggito insieme a suo padre dagli abusi dei signori feudali.

Tra i suoi ruoli di successo anche quello di Diego Alatriste nella serie televisiva tratta da Le avventure del Capitano Alatriste di Arturo Pérez-Reverte. Inoltre, è apparso in diversi episodi di Velvet, nel ruolo di Humberto Santamaría. La sua ultima serie televisiva è Valeria, commedia romantica spagnola in otto episodi prodotta da Netflix e arrivata in Italia ai primi di maggio 2020.