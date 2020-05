Cosa sapere sul giovanissimo attore napoletano Gennaro Guazzo, chi è il piccolo protagonista di Troppo Napoletano: carriera e curiosità.

Classe 2005, nato il 23 aprile, Gennaro Guazzo è un adolescente che ha già sulle spalle un discreto curriculum cinematografico. Si tratta in realtà di pellicole ambientate a Napoli in cui ha fatto vedere la propria simpatia.

Nella pellicola Troppo napoletano di Gianluca Ansanelli ha interpretato la parte di Ciro Iovine: questa non è stata però la sua prima esperienza sul grande schermo, né l’ultima. Il ragazzo infatti ha avuto la possibilità di recitare per altre importanti commedie.

Qualche migliaio di follower che lo seguono su Instagram, il giovanissimo e simpaticissimo attore ha infatti esordito nella pellicola diretta da Alessandro Siani ‘Si accettano miracoli’. Ad appena dieci anni, interpreta infatti il ruolo del piccolo Sandrino nella seconda pellicola realizzata dal noto attore comico napoletano.

Invece, nel 2017 ha lavorato con Carlo Vanzina per la realizzazione del film Caccia al tesoro. Nella pellicola, l’ultima diretta dal regista di genere, poi scomparso a luglio 2018, interpreta il ruolo di Gennarino. Si tratta dell’ultima pellicola, almeno per il momento, dello ‘scugnizzo’, che in un’intervista ha raccontato: “La cosa che diciamo mi ha cambiato la vita è stato il primo film, mi sono molto divertito a stare vicino ad attori famosi”.