Federica Panicucci, Bacini attaccato su Instagram: “Le manchi di rispetto”

Il fidanzato di Federica Panicucci, l’imprenditore Marco Bacini, è stato attaccato su Instagram dopo aver pubblicato un post: scopriamo perché.

Ieri è stato il giorno della ripartenza per quasi tutti. A raccontare in parte come lo si è vissuto a Milano è stato Marco Bacini, imprenditore fidanzato con la conduttrice Federica Panicucci. In un post Instagram in cui si mostra insieme alla fidanzata, questo descrive il ritorno all’attività della città lombarda, con le strade nuovamente piene di auto ed i cittadini più o meno ligi a seguire le direttive del governo.

Non potrebbe essere la vera Milano senza traffico e di fatti così è stato ieri: “Non sembra… ma giuro che stavo sorridendo! Vero @federicapanicucci? Scherzi a parte, oggi Milano è ripartita, sono ricominciate le code in auto soprattutto tra porta Venezia e Corso Buenos Aires con la sorpresa per i milanesi di una ciclabile che ha ridotto il corso ad una corsia sola… con relative code infinite. Sono ripartite alcune attività commerciali, quelle che ‘nonostante tutto’ e senza aiuti hanno avuto la forza di farlo, e le strade si sono riempite nuovamente di gente”.

Federica Panicucci, Marco Bacini zittisce le malelingue

Il post dell’imprenditore è stato commentato da moltissime persone ed alcuni, come ormai consuetudine sui social, ne ha approfittato per lanciare un attacco gratuito. Il commento che ha fatto arrabbiare maggiormente Marco è stato quello di un utente che ha scritto: “Le stai mancando di rispetto”. Come sua abitudine Bacini non ha perso l’occasione di metterlo in riga e di frenare eventuali messaggi a supporto: “Nello specifico, per quale motivo le starei mancando di rispetto? Mi faccia capire le contorsioni del suo cervello che, se tanto mi dà tanto, è l’unica cosa (anzi no, forse non l’unica) che non le si ingrosserà mai!”.