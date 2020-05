Fabio Caressa: la figlia Matilde la combina grossa – VIDEO

Lo scherzo terribile a Fabio Caressa: la figlia del commentatore sportivo Matilde la combina grossa, lui perde le staffe e inizia a urlare.

Un terribile scherzo escogitato dalla figlia Matilde e dal fidanzato Jacopo ai danni del giornalista Fabio Caressa. I due giovani – complici ‘Le Iene’ – fingono di ricattare la professoressa di filosofia. Il commentatore sportivo ci casca e si infuria.

Nello scherzo, che va in onda in versione integrale nella puntata del popolare programma televisivo di Italia Uno di martedì 19 maggio, si sente Caressa urlare: “Vai in galera per questa cosa, hai capito? Vai in galera”.

L’urlo di Fabio Caressa contro la figlia Matilde

Il noto giornalista di Sky è davvero fuori di sé, inconsapevole di essere vittima di un terribile scherzo della figlia: ” È una cosa penale, adesso c’abbiamo un processo, Tu ti rendi conto? Certo che sporge denuncia: danni materiali, morali”. Un urlo, quello di Caressa, che ha ricordato quello liberatorio dopo il due a zero contro la Germania ai Mondiali 2006.

Come noto, Fabio Caressa è sposato con Benedetta Parodi, la reginetta della cucina televisiva italiana, con milioni di copie di libri di ricette vendute, nonché sorella minore di Cristina Parodi. La coppia ha tre figli: Matilde (nata il 12 settembre 2002), Eleonora (nata il 20 ottobre 2004) e Diego (nato il 28 ottobre 2009).