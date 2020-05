Fabio Caressa, chi è la figlia Matilde: età, foto, vita privata

Chi è Matilde Caressa, figlia del cronista sportivo e giornalista Fabio Caressa e della conduttrice televisiva Benedetta Parodi.

Matilde Caressa, nata il 5 settembre 2002, è la primogenita di mamma Benedetta Parodi e del marito Fabio Caressa. Dopo di lei ci sono i fratelli Eleonora (nata il 20 ottobre 2004) e Diego (nato il 21 luglio 2009). Matilde studia all’Istituto Parini di Milano e ha ereditato dalla madre la passione per la cucina.

Altra passione della diciottenne sembra essere la musica, come si può vedere dal suo profilo Instagram, dove spesso posta video mentre canta accompagnandosi suonando il pianoforte o la chitarra. Da accanita fan di Stranger Things, come tutta la sua famiglia, Matilde ha fatto le prime comparsate in televisione quando sua madre conduceva I Menù di Benedetta su La7. Di lei e della sorella, il padre Fabio Caressa, conduttore e commentatore sportivo dice che: “Sono brave, si impegnano. Non possiamo lamentarci, e le nostre preoccupazioni sono mitigate dalla grande fiducia che si sono meritate“. La madre, Benedetta, dice che si rivede molto in loro ed è per quello che hanno un rapporto così bello.

La passione per i social e per la musica di Matilde Caressa

Il seguito di Matilde Caressa sui social cresce giorno dopo giorno e adesso è arrivata oltre i 33 mila followers. Appassionata di musica, la teenager non si perde una puntata di X-Factor. Ha anche partecipato allo scherzo organizzato da Le Iene al padre Fabio Caressa come complice.

