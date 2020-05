Coronavirus Italia: dati aggiornati live contagio Regioni 19 maggio

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 19 maggio, i numeri live e gli aggiornamenti.

Risale la curva del contagio in Italia nelle ultime ore: in sostanza i contagi di ieri su tutto il territorio nazionale li ‘ritroviamo’ concentrati in una sola Regione, la Lombardia, che ha visto più che raddoppiare il dato della giornata di lunedì.

In ogni caso, scendono dati importanti, come quello degli attuali positivi, quello dei ricoveri negli ospedali e soprattutto quello delle terapie intensive. In totale, si registrano sul territorio nazionale 813 nuovi casi e 162 decessi. 716 sono le terapie intensive, 33 in meno di ieri, e poco più di 65mila gli attuali positivi.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 19 maggio

Per quanto riguarda i dati delle singole Regioni, la Lombardia ‘guida’ la graduatoria e vede più che raddoppiare sia i nuovi contagi che le vittime: 462 nuovi positivi e 54 morti. 108 i nuovi casi in Piemonte. In Emilia Romagna, appena 47 i nuovi contagi, con 11 decessi e 231 guariti, per cui c’è un calo degli attuali positivi di circa 200 malati. Un nuovo caso e nessun decesso in Valle d’Aosta, cinque soltanto in Friuli Venezia Giulia, sempre a decessi zero. Invece sono 66 i nuovi contagi in Liguria, dove comunque il trend è in discesa. Prosegue la discesa del trend anche nelle altre regioni del Nord.

Spostandoci al Centro, ci sono appena 20 casi nel Lazio, la metà a Roma e comunque tutti tra Roma e provincia. Scendono i casi nelle Marche: oggi sono solo 5, lo 0,7% dei campioni analizzati. Tre i nuovi casi e un decesso in Umbria, quattro in Abruzzo, tutti a Pescara. Nel Sud Italia, 10 i casi su quasi 2mila tamponi in Puglia, appena un paio in più invece in Campania. Un solo caso in Basilicata, due ma senza nuove vittime in Calabria. Appena 8 nuovi positivi su oltre tremila tamponi in Sicilia.