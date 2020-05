Chi è Bianca Dobroiu, modella 22enne positiva a Covid-19 per mesi

Chi è Bianca Dobroiu, la modella 22enne rimasta positiva a Covid-19 per mesi nonostante cure e isolamento. Il suo è un caso unico, su cui è rivolta attenzione internazionale.

Bianca Dobroiu è una modella di 22 anni di origini rumene, ma che ha da sempre vissuto in Italia, oggi a Bologna. La ragazza si è ammalata di Covid-19 a febbraio, ma dopo mesi di isolamento risultava ancora positiva a tutti i tamponi effettuati. La vicenda di Bianca è, secondo i dottori, un caso unico: Luciano Attard, infettivologo dell’ospedale Sant’Orsola dove la paziente è stata ricoverata, ha detto al Resto del Carlino che il caso della modella è studiato attentamente. Sono passati ormai quasi 60 giorni da quando, il 28 febbraio 2020, Bianca Dobroiu è entrata in ospedale per la prima volta. “Dopo quattro giorni stava già bene, ma i tamponi sono ancora positivi” spiega l’infettivologo Attard. “A quanto ci risulta, nessun altro in Italia è rimasto positivo ai tamponi così a lungo. Usualmente la positività non supera le quattro settimane”. La ragazza, precisa l’infettivologo, “non era stata sottoposta ad alcuna terapia”. Bianca ha dichiarato di aver sconfitto il Coronavirus circa una settimana fa, pubblicando un post su Instagram



Potrebbe interessarti leggere anche –> Cina, torna l’incubo Coronavirus: 100 milioni di persone in lockdown

Bianca Dobroiu, malata di Covid-19 da mesi: ecco cosa racconta

Bianca Dobroiu non si è mai preoccupata e si è affidata con positività alle cure dei medici: “Sono diventata un caso nazionale? Ormai ci rido su” ha detto al Resto del Carlino. La ventitreenne era stata tra i primi malati di coronavirus a Bologna e, dopo il ricovero del 28 febbraio, era stata dimessa il 6 marzo: stava bene e poteva tornare a casa, in quarantena domiciliare. Ma nonostante l’isolamento e le cure medice, ha continuato a risultare positiva in tutti i tamponi di controllo eseguiti. Non ha sintomi gravi e lei stessa si dice fortunata “per non averlo preso in una forma peggiore”. Finalmente, circa una settimana fa, la modella è risultata negativa ai tamponi e può quindi considerarsi guarita. Ha annunciato la bella notizia su Instagram, pubblicando alcune fotografie che la mostrano all’aria aperta e scrivendo: “Sono stati due mesi di inferno, e so che non tutti capiranno, ma io che l’ho vissuta in prima persona, vi posso solo dire che sono due mesi che hanno segnato tanto la mia vita . Due mesi che son sembrati anni, due mesi e mezzo infiniti. Ma basta. Oggi anch’io posso dire di aver sconfitto il coronavirus, posso dire che ho vinto io finalmente. Aspettavo questo giorno da troppo tempo, ed è stata una gioia immensa… mi ha fatto quasi impressione tornare alla vita normale dopo così tanto tempo. È finita, finalmente è finita”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!