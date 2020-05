Bergamo, bimbo schiacciato in un cassonetto di abiti usati: “E’ gravissimo”

A Boltiere (Bergamo) un bambino di 10 anni si è arrampicato su un cassonetto di abiti usati ed è rimasto schiacciato nell’ingranaggio di chiusura.

Terribile incidente nella serata di oggi, martedì 19 maggio, intorno alle ore 20, a Boltiere, in provincia di Bergamo. Un bambino di 10 anni è rimasto schiacciato dall’ingranaggio di chiusura di un cassonetto di abiti usati. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il piccolo era da solo quando ha deciso di arrampicarsi per entrare all’interno del contenitore metallico. Ad accorgersi di tutto sarebbe stata una donna che passava da via Monte Grappa, luogo dell’incidente.

Il cassonetto di vestiti trasformato in trappola letale

Dopo essere stata allertata, l’Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica in codice rosso, raggiunte poi dai Vigili del Fuoco di Dalmine che hanno aiutato i soccorritori a estrarre il piccolo dopo aver smontato il cassonetto. Intervenuti anche i Carabinieri di Treviglio che starebbero effettuando tutti i rilievi del caso. Il bimbo è stato portato d’urgenza in ospedale dove si trova tuttora, e le sue condizioni sarebbero gravissime.

