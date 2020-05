Belen Rodriguez senza maschera: l’incontro con Elodie

Colte in flagrante la modella e la cantante senza mascherine. Si tratta di Belen Rodriguez ed Elodie, di nuovo insieme e a distanza ravvicinata.

Uno scatto postato sui social è già sulla bocca di tutti. Belen e la cantante Elodie sono tornate finalmente insieme. Lo dimostrano le storie pubblicate qualche ora fa dalle due su Instagram. La showgirl argentina e l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi si sono finalmente riviste dopo il lungo periodo di lockdown. L’incontro, legittimato dalla tanto attesa “Fase 2”, sembra però non essere avvenuto nel più completo rispetto delle norme di sicurezza. Cosa diranno i fan?

Abbracciate e guancia contro guancia, ecco come appaiono le due donne sul famoso social. Nessuna delle due porta però la tanto discussa mascherina chirurgica. Nella storia la showgirl ammicca e mostra la linguaccia. La loro non sarà un’amicizia un po’ troppo ravvicinata? Ad accompagnare il breve video di Belen però c’è anche una tenera dedica. “Elodie, quanto sei bella tu!” scrive la showgirl riferendosi all’amica. La risposta di Elodie non tarda ad arrivare, replica infatti subito con un cuore social. Non sono mancate alcune polemiche in merito all’argomento. Alcuni follower si chiedono infatti come possano le due apparire così tranquille di fronte ai due mesi trascorsi in quarantena.

Belen Rodriguez ed Elodie: con chi hanno trascorso la quarantena?

L’incontro tanto chiacchierato è avvenuto casa della modella argentina, a Milano. Non è una novità il fatto che le due bellissime vadano molto d’accordo e condividano spesso qualche scatto. Abitano infatti nella stessa città e spesso sono state viste insieme. Ma molti si chiedono: dove hanno passato la quarantena? E soprattutto, con chi? Belen ha trascorso il primo periodo di lockdown con la sua famiglia, ovvero Stefano De Martino ed il figlio Santiago. Il compagno si è ultimamente spostato per motivi di lavoro a Napoli, lasciando la Rodriguez e il figlio da soli. Elodie invece si è isolata nella propria abitazione con il suo Marracash.

