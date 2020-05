Immagini bambina morta funerale. Greta muore in tenera età, la famiglia porta con sé al funerale anche i cani che le amava così tanto.

Tutta Poggiarello è in lutto per il tragico caso che riguarda una bambina morta, con il funerale che si è già svolto. Poggiarello è una località che fa da frazione a Capodacqua, nelle immediate vicinanze di Foligno, in provincia di Perugia.

La piccola si chiamava Greta ed era scomparsa senza lasciare alcuna traccia, finendo poi con l’essere ritrovata priva di vita all’interno di una piscina di una villa. Greta era annegata. L’abitazione sorge ad un chilometro di distanza dalla casa dove Greta si era allontanata, approfittando di un attimo di disattenzione dei suoi genitori. Le ricerche erano durate per due ore prima della orribile scoperta.

Bambina morta funerale, presenti pure i tre cani di famiglia con i quali giocava sempre

Al funerale della bambina c’erano anche i suoi tre cani con i quali lei amava giocare. Aveva soltanto 3 anni. Alla funzione funebre ha preso parte la famiglia, con anche la presenza di Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno. La celebrazione ha avuto luogo nel rispetto delle norme di sicurezza per arginare la diffusione del virus.

