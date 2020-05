Meghan e Harry, ecco perché l’anniversario oggi potrebbe essere rovinato

Il secondo anniversario di matrimonio di Meghan Markle e del principe Harry verrà rovinato dal “rimpianto” per l’uscita dalla famiglia reale?

Il commentatore reale Richard Fitzwilliams sostiene che il secondo anniversario di matrimonio di Meghan Markle e del Principe Harry oggi potrebbe servire a ricordare loro l’infelicità della loro vita nella famiglia reale. Il Duca e la Duchessa del Sussex festeggiano oggi il loro secondo anniversario di matrimonio, ma è il primo anniversario dalla loro straordinaria decisione di dimettersi dalla famiglia reale all’inizio di quest’anno. Il commentatore reale Richard Fitzwilliams sostiene che servirà a ricordare il modo controverso in cui hanno tagliato i ponti. Lo ha detto al Daily Star Online: “Penso che saranno due cose. Da un lato sarà motivo di festeggiare il fatto che si sono sposati, e che il matrimonio sembra molto felice. E naturalmente, hanno Archie. Ma penso che sarà anche una questione di indubbio rammarico, per ciò che non ha funzionato. In primo luogo, così pubblicamente nel modo in cui hanno lanciato quella dichiarazione che pensavo fosse imperdonabile. Sarà una questione di rimpianto perché ovviamente ha mostrato le pressioni della vita reale, i loro sentimenti verso la stampa e Harry è ovviamente tormentato da quello che è successo a sua madre. E naturalmente sappiamo che è stato molto sotto pressione, è stato molto aperto su questo. Ci sarà gioia tra di loro, ma anche tristezza”.

L’anniversario di Meghan e Harry rovinato dal rimpianto

La coppia si è trasferita in Canada prima di stabilirsi a Los Angeles, dove si dice che alloggiano in una villa di proprietà del produttore cinematografico Tyler Perry. Resta inteso che Meghan continuerà a perseguire le sue ambizioni di attrice mentre si circonda di amici ad Hollywood. Prima di lasciare la famiglia reale, Harry ha marchiato la stampa come “forza potente” e ha detto che non c’era “altra opzione” se non quella di partire per il Nord America. Il signor Fitzwilliams sostiene che l’anniversario potrebbe essere un doloroso ricordo dell’infelicità di Meghan nella famiglia reale. Ha continuato: “Penso che questo anniversario del loro matrimonio, uno dei pochi grandi matrimoni reali del secolo, sarà sia uno spirito di gioia, perché ovviamente è un matrimonio tra loro, ma anche una questione di rammarico. Perché ovviamente la cerimonia globale che è stata, beh Meghan non era felice come reale”.

