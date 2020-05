Una ragazzina viene spinta dal padre a ben 25 metri di altezza su una altalena montata sul balcone di casa. Il mondo intero non crede a quanto accaduto.

In rete è finito un filmato che ritrae un uomo mentre fa penzolare al di fuori del balcone di casa sua la propria figlia. La bambina siede su di una altalena e l’improvvido genitore la spinge fino a farla vibrare in maniera estremamente pericolosa nel vuoto.

LEGGI ANCHE –> Avi Schiffmann | a 17enne rifiuta 8 mln per la sua app di tracciamento

La clip dura circa 12 secondi. Notizie raccolte sul posto confermano che l’uomo sia proprio il padre della bimba. Lui l’ha spinta a ben 24 metri e mezzo di altezza. Ovviamente non c’era alcun dispositivo di sicurezza ed in caso di incidente, per la bambina sarebbero stati guai seri. La vicenda ha avuto luogo nello stato centroamericano di Puerto Rico, con il giornalista Jonathan Padilla, firma del quotidiano messicano ‘Herald’, che ha ripreso tutto con il proprio smartphone.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Altalena improvvisata sul balcone di casa, genitore lascia nel vuoto la figlia

“Un uomo ha fatto oscillare la figlia minorenne sul balcone del suo appartamento durante la quarantena”, scrive il giornalista. Che ha poi postato il proprio filmato su Reddit, scatenando un vero e proprio vespaio di polemiche contro l’irresponsabile genitore. In molti hanno parlato di vera e propria fortuna nell’avere evitato incidenti e tragiche conseguenze.

GUARDA IL VIDEO

LEGGI ANCHE –> Assembramenti Fase 2 | anche ad Ostia e Palermo tanti irresponsabili