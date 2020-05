Whoopi Goldberg, chi è la figlia Alex Martin: età, foto, lavoro

Whoopi Goldberg, famosa attrice, doppiatrice e sceneggiatrice statunitense, è madre di un’unica figlia: Alex Martin. Vediamo chi è la figlia d’arte.

Alexandrea Martin è nata il 9 maggio del 1973 ed è l’unica figlia dell’attrice e comica statunitense Woopie Goldberg e del suo primo marito: Alvin Martin, il quale l’ha aiutata ad uscire dalla tossicodipendenza.

Alexandrea, comunemente nota come Alex Martin, lavora nel mondo dello spettacolo come la madre Woopie Goldberg, come attrice e produttrice televisiva. Il suo primo ruolo è stato nel 1993, partecipando in una piccola parte in Sister Act 2 – Più svitata che mai di Bill Duke, nello stesso anno lavora anche in I Cavalieri Delta. Ha recitato in American Intellectuals e Strange ad Angels e in televisione nel 2001 in Chiamatemi Babbo Natale, con la regia di Peter Werner.

La vita privata di Alex Martin

Martin ha tre figli: la primogenita Amarah Skye, nata nel 1989 quando lei aveva solo 16 anni. Jerzey, avuta nel 1995 e il figlio Mason nato nel 1998. Della prima gravidanza non si conosce l’identità del padre, mentre gli altri figli li ha avuti dall’ex marito Bernard Dean, che ha divorziato e poi risposato nel 2011. Alex è già nonna, di una bambina chiamata Charli Rose Burr-Reynaud, avuta dalla figlia più grande Aamarah Skye. Sua madre Whoopie è diventata bisnonna all’età di 59 anni.

