Valeria Graci, il dramma: la fine del rapporto col compagno

La simpatica attrice comica Valeria Graci ha vissuto un dramma che ha denunciato su Instagram: il motivo della fine del rapporto col compagno.

Alla vigilia della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, del 25 novembre 2018, l’attrice ha denunciato su Instagram quello che le è accaduto, spiegando di aver dovuto denunciare il suo compagno.

Questo il suo drammatico post: “Questa è la fine che ha fatto il mio telefono… È stato frantumato in mille pezzi picchiato contro un muro schiacciato sotto i piedi e poi lanciato dal quarto piano. Ho perso tutto. TUTTO Ma sono VIVA grazie a Dio Non abbiate paura di denunciare! Anche se la paura vi schiaccia l’ansia vi opprime e siete terrorizzate come lo sono io… Siate più forti della paura stessa. Denunciate #nonènormalechesianormale”.