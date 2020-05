Uomo ucciso | sconosciuto lo pugnala all’improvviso in auto | FOTO

Ammazzato a colpi di coltello mentre si trovava nella sua macchina, si indaga sul caso di un uomo ucciso in circostanze inattese.

Un uomo è rimasto ucciso con il suo corpo ritrovato in auto. La vicenda è avvenuta in Inghilterra, nella località di Thornaby, nei pressi di Middlesbrough, venerdì 15 maggio.

Per questa vicenda la polizia ha fermato un uomo di 33 anni, un certo Alexander Layton, che comparirà presto in tribunale per difendersi dall’accusa di omicidio volontario. La vittima aveva 40 anni ed era un padre di famiglia. Si chiamava James Stokoe. Quest’ultimo è rimasto accoltellato fatalmente nella sua Bmw di notte. La polizia ha ricostruito la vicenda, stabilendo che l’assalitore ha estratto un coltello aprendo la portiera dell’auto per scagliarsi contro Stokoe. Layton è poi fuggito a piedi. Erano presenti delle altre persone, con una donna in particolare che ha cercato di fare qualcosa per prestare soccorso all’uomo ucciso.

Uomo ucciso, istituita una raccolta fondi per il funerale

L’assalitore deve rispondere anche dell’accusa di possesso illegale di arma. La famiglia della vittima ha ricordato il proprio caro descrivendolo come una persona umile. “Un marito, padre, figlio e genero di quelli che chiunque vorrebbe avere. Ed un buon amico per tanti”. La moglie Alex ed il loro figlio Harry sono ora abbattuti e stanno ricevendo tanti messaggi di supporto. In loro sostegno è partita anche una raccolta fondi online per aiutarli con le spese per il funerale di James. In un solo giorno sono stati raccolte più di 5mila sterline. Al cambio attuale tale cifra corrisponde a più di 5909 euro.

