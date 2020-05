Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 18 maggio, con una nuova puntata di Report in onda su Raitre: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 18 maggio, con una nuova puntata di Report in onda questa sera su Rai3. Il primo servizio sarà intitolato su “Le Fondazioni e chi gestisce la Fase due”, di Claudia Di Pasquale, con la collaborazione di Giulia Sabella e Lorenzo Vendemiale. Si parlerà delle fondazioni e i think tank: si capirà i sospetti e chi c’è sotto ai contributi. Poi Report ha cercato di capire quali sono le fondazioni e associazioni interessate dalla normativa e come sta funzionando la sua applicazione nella pratica. Poi ci sarà l’inchiesta “Anziani S.P.A.” con le Rsa che sono state i luoghi nei quali il virus è stato più letale.

Stasera in tv – Report, le anticipazioni del 18 maggio

Le Rsa sono anche molto importanti dal punto di vista economico e così le telecamere di Report sono andate a documentare da vicino dalla Liguria alla Calabria ciò che è successo in questi lunghi mesi. Infine, ci sarà il servizio “L’Indennità atipica”, di Bernardo Iovene. Si parlerà del blocco del sito Inps agli attacchi hacker per capire cos’è successo il primo aprile e di chi è la responsabilità del data breach. Il Garante della Privacy ha aperto un’istruttoria e l’Inps rischia di sborsare fino a venti milioni di euro di multa.