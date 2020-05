Tragico schianto frontale: papà, mamma e bimba di 2 anni sono gravi

Un violento schianto frontale tra due auto ha messo in pericolo la vita di un’intera famiglia: i due genitori e la loro bimba di 2 anni sono ricoverati.

Un tragico incidente stradale, avvenuto ieri notte nei pressi di Rozzano (Milano), potrebbe costare la vita ad un’intera famiglia residente a Lodi. Secondo quanto emerso sui media locali, in cui non viene riportata la dinamica, la famiglia stava viaggiando a bordo di una Fiat Tipo quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è scontrata frontalmente con una Peugeot 3008 guidata da un uomo.

A quanto pare l’automobilista si sarebbe in un primo momento allontanato dal luogo dell’incidente per poi farvi ritorno ed attendere l’arrivo dei soccorsi e dei Carabinieri. L’uomo è stato portato in caserma per rilasciare una deposizione ed è stato sottoposto al test dell’alcol per valutare la sua condizioni fisica al momento dell’urto. Nonostante il violento urto, il guidatore della Peugeot è rimasto illeso.

Schianto frontale nel milanese: grave la famiglia

Sin da quando i soccorritori sono giunti sul luogo dell’impatto, si è compreso che le condizioni di salute della famiglia erano gravi. Ad avere la peggio è stato il padre alla guida dell’auto: i paramedici lo hanno stabilizzato sul posto per poi portarlo in codice rosso all’Humanitas di Rozzano, al momento la prognosi è riservata. Ferite ma non in pericolo di vita la moglie e la figlia di due anni: le due sono state portate al Niguarda di Milano con ferite e traumi al volto.