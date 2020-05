Pio D’Antini, chi è la sorella Mena: curiosità e vita privata

Il comico Pio D’Antini del noto duo televisivo Pio e Amedeo, chi è la sorella ‘famosa’ Mena: curiosità e vita privata, cosa sapere su di lei.

Foggiano classe 1983, Pio D’Antini del duo comico ‘Pio e Amedeo’, formatosi quando erano giovanissimi, è sposato con Cristina Garofalo, sua storica fidanzata, e ha una figlia di nome Chiara, che è nata nel 2016.

Il noto comico ha anche una sorella ‘famosa’, ovvero Filomena, per tutti Mena, esponente di Forza Italia, laureata in giurisprudenza ed attiva politicamente in provincia di Lecce, dove ha ricoperto cariche istituzionali.

Cosa sapere su Mena, la sorella di Pio D’Antini

Attualmente esponente della giunta della provincia di Lecce, con deleghe a Politiche Sociali e Pari Opportunità, Mena D’Antini, che è anche docente di diritto e sostegno nelle scuole medie superiori, ha avuto diversi incarichi. Dapprima consigliera comunale di opposizione al Comune di Surbo, ha assunto quindi la carica di Assessore comunale di Surbo con delega all’ambiente, contenzioso, pubblica istruzione.

Inoltre, in passato è stata componente dell’esecutivo provinciale di Alleanza Nazionale. In prima linea per i diritti delle famiglie meno abbienti, dei disabili, delle donne e dei minori, da giovane ha praticato il basket a livello agonistico. La nota esponente politica, attenta ai diritti degli ultimi, è stata anche candidata alle Europee nelle liste di Forza Italia, nella circoscrizione Sud.