Una mamma ha raccontato di come il suo bambino neonato di soli 8 mesi sia morto tra le sue braccia dopo essere stato colpito da una rara malattia infantile legata a Covid-19.

Si ritiene che Alexander Parsons, di otto mesi, sia la vittima più giovane della malattia di Kawasaki, una malattia che infiamma i vasi sanguigni. Il presidente del Royal College of Paediatrics and Child Health, il pediatra Russell Viner, era così preoccupato che il 25 aprile, il giorno della morte di Alex, ha deciso di scrivere una lettera all’NHS per avvisare del pericolo. Si ritiene che la malattia possa essere scatenata da una reazione al coronavirus. I medici hanno dato alla malattia mortale un nuovo nome: PIMS-TS. Alex non aveva alcuna condizione di salute di fondo, ed è stato fotografato mentre sorrideva e giocava solo due ore prima di subire la rottura di un aneurisma. La mamma, Kathryn Rowlands, 29 anni, ha raccontato: “Non posso credere a ciò che è successo. Non sarò mai più intera. E altri genitori si troveranno nella stessa inimmaginabile situazione, a meno che il governo non inizi ad ascoltare i consigli degli scienziati e smetta di giocare d’azzardo con la vita delle persone. I medici e le infermiere che hanno lottato per salvare Alex sono stati incredibili, ma se avessero saputo di più sul legame Covid-Kawasaki, forse avrebbero potuto fare di più”. “Il governo deve esplorare il legame tra Covid e Kawasaki e far conoscere le informazioni, invece di tenerle nascoste” dicono i genitori di Alex. “Il fatto che vogliano che i bambini tornino a scuola il primo giugno è una follia. Nelle ultime settimane, l’Europa e gli Stati Uniti hanno assistito a brusche impennate della malattia di Kawasaki legata alla Covid”. Almeno altri quattro bambini, tre a New York e uno in Francia, sono morti a causa di questa malattia. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha dichiarato venerdì scorso che l’Europa ha visto circa 230 casi sospetti in bambini fino a 14 anni. Anche i medici di Bergamo, in Italia, hanno segnalato un aumento di 30 volte di disturbi simili tra i bambini piccoli.

Neonato morto per malattia legata a Covid-19, la storia di Alex

I primi sintomi della malattia di Alex sono stati un’eruzione cutanea che sembrava una scottatura, una temperatura elevata e linfonodi gonfi. In seguito le mani e le piante dei piedi sono diventate rosse. “Pensavamo si trattasse di un’infezione virale”, spiega la mamma. “Abbiamo chiamato il 111 e ci hanno detto che poteva essere parotite. Quando ha iniziato a vomitare abbiamo richiamato”. Alex è stato ricoverato all’ospedale di Derriford a Plymouth il 6 aprile e il giorno dopo gli è stata diagnosticata la malattia di Kawasaki. La malattia colpisce di solito i bambini sotto i cinque anni, ma da quando la pandemia ha colpito l’Europa si sono rilevati più di 200 casi sospetti in bambini d’età fino a 14 anni. Il personale ha lottato quasi un’ora per rianimarlo, ma il piccolo non ha mai ripreso conoscenza. “La metà del tempo che cercavano di riportarlo indietro sono rimasta in un angolo della stanza perché non volevo che pensasse che l’avevo lasciato”, ha detto Kathryn. “Poi mi sedetti su una sedia fuori. Lo vedevo sul letto e i suoi segni vitali si vedevano su una macchina. Continuavo a fissarlo, sperando che cambiassero. Poi i medici sono usciti e hanno detto che era scoppiato un aneurisma e che non potevano fare nulla. Sono entrata e mi sono sdraiata accanto a lui”. Purtroppo le restrizioni di Covid-19 hanno impedito al padre di Alex, Jon, di essere presente alla morte del figlio. “È un viaggio di due ore e mezza dall’ospedale pediatrico a casa, e solo uno di noi poteva essere con lui a causa del virus”, ha detto Jon, 30 anni. “Avevo passato la giornata con lui e poi mi sono diretto a casa per dormire un po’. Mi stavo preparando per andare a letto quando ho ricevuto una telefonata isterica da Kath. Non riuscivo a sentire quello che diceva, così un’infermiera ha preso il telefono e ha spiegato che Alex aveva avuto un arresto cardiaco. Quando arrivai, le infermiere mi condussero nella stanza e Kath e Alex erano entrambi sdraiati lì. Li abbracciai”.

