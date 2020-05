Naike Rivelli senza veli: arriva la sua interpretazione della “Fase 3”

È di nuovo scandalo per la figlia di Ornella Muti Naike Rivelli. Sulla bocca di tutti è infatti il video pubblicato da quest’ultima.

Il carattere provocatorio e spudorato di Naike Rivelli colpisce ancora. La modella ha postato sui social un filmato che la vede come protagonista, senza nulla addosso, con solo le parti intime coperte. Il video nient’altro è che una gag eccentrica sulla sua personale interpretazione della “Fase 3“, in riferimento alla situazione sanitaria Covid. La donna infatti nasconde le parti intime con una parrucca bionda tenuta ferma da una mano, e inserisce “#ricrescita” tra gli hashtag della foto, rendendo così chiara la sua ironia.

Con il recente lockdown e la chiusura dei centri estetici tenere a bada i peli superflui è stato un vero e proprio dramma. È proprio su questo che la figlia di Ornella Muti ironizza con la pubblicazione su Instagram del suo video. Naike infatti, dopo essersi inquadrata girata di spalle, senza vestiti, si gira improvvisamente mostrando al pubblico il suo foltissimo pelo pubico (la parrucca). Una volta inquadrata frontalmente dalla telecamera, la donna esclama “Zohan!”, facendo riferimento alla pellicola di Adam Sandler. È questo il modo che la modella utilizza per scherzare con i suoi followers. Alcuni di loro però sembrerebbero non aver reagito bene.

Naike Rivelli come Elettra Lamborghini: la reazione dei follower

La bella Naike non è la prima a fare dell’ironia sull’argomento ricrescita peli. Sono numerosi infatti i video sul web che mostrano influencer scherzare con barbe e parrucche finte. Persino Elettra Lamborghinisi è recentemente cimentata nel realizzare un video simile a quello della Rivelli. La cantante però, a differenza di quest’ultima, indossa un costume intero, dal quale fuoriescono i peli della parrucca. Naike invece porta la sensualità all’estremo, coperta soltanto da un paio di ciabatte e dalla finta zazzera bionda. I suoi follower si dividono, come spesso accade quando si tratta di lei, a metà. C’è chi si diverte e chi la critica aspramente. La donna sembra però non dare molto peso agli insulti, come ha sempre dimostrato di fare. Chissà cosa avrà in serbo per noi la prossima volta.

